“J’ai été enlevé” : un militant brésilien accuse Israël de torture après son retour de détention

Le militant brésilien Thiago Avila est rentré lundi au Brésil après dix jours de détention en Israël, à la suite de l’interception d’une flottille humanitaire en route vers Gaza. À son arrivée à l’aéroport international de São Paulo-Guarulhos, l’activiste a dénoncé des actes de torture et de mauvais traitements qu’il affirme avoir subis durant sa captivité.

Thiago Avila faisait partie de la deuxième flottille Global Sumud, partie d’Espagne le 12 avril avec pour objectif de briser le blocus israélien de Gaza et d’acheminer de l’aide humanitaire. Le navire a été intercepté par les forces israéliennes avant d’atteindre son objectif. Plus d’une centaine de militants pro-palestiniens présents à bord ont été conduits en Crète, tandis qu’Avila et l’Espagnol Abu Keshek ont été transférés en Israël.

Les autorités israéliennes ont arrêté les deux hommes pour plusieurs infractions présumées, notamment aide à l’ennemi et contacts avec une organisation terroriste. Thiago Avila et Abu Keshek ont rejeté l’ensemble des accusations portées contre eux. Après plusieurs jours de détention, ils ont été libérés samedi puis remis aux services de l’immigration en vue de leur expulsion.

Face aux journalistes brésiliens, Avila a vivement critiqué les autorités israéliennes et dénoncé ce qu’il considère comme une détention illégale. « Mon retour n’était qu’une réparation pour une violation grave. J’ai été enlevé par Israël, je n’ai pas été emprisonné », a-t-il déclaré à son arrivée.

Le militant a également affirmé avoir été témoin de violences infligées à des prisonniers palestiniens pendant sa détention. Selon lui, plusieurs détenus auraient subi des mauvais traitements de la part des autorités israéliennes. Aucune preuve indépendante n’a cependant été rendue publique à ce stade pour confirmer ces accusations.

L’affaire a rapidement pris une dimension diplomatique. Le Brésil et l’Espagne ont tous deux estimé que l’arrestation des militants était illégale. Les deux pays suivent désormais de près les suites de ce dossier sensible, alors que les tensions internationales autour de la guerre à Gaza et du blocus israélien continuent de s’intensifier.