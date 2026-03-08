L’Iran a annoncé la désignation d’un nouveau guide suprême pour succéder à l’ayatollah Ali Khamenei, tué le 28 février lors de frappes israélo-américaines. L’Assemblée des experts, l’organe religieux chargé de cette nomination, a indiqué qu’un candidat avait été approuvé par une majorité de ses membres, sans toutefois révéler son identité pour le moment.

« Le candidat le plus approprié, approuvé par la majorité de l’Assemblée des experts, a été désigné », a déclaré Mohsen Heydari, représentant de la province du Khouzestan au sein de cette instance, cité par l’agence de presse Isna. Un autre membre, Mohammad Mehdi Mirbagheri, a confirmé dans une vidéo relayée par l’agence Fars qu’une « opinion ferme » avait été arrêtée au sein de l’assemblée.

Dans l’attente de l’annonce officielle du nom du nouveau dirigeant, le pouvoir est assuré provisoirement par un triumvirat composé du président Massoud Pezeshkian, du chef du pouvoir judiciaire Gholamhossein Mohseni Ejeï et du dignitaire religieux Alireza Arafi.

Israël a déjà prévenu que le futur guide suprême serait considéré comme une « cible ». Dans ce contexte, plusieurs bâtiments liés à l’Assemblée des experts ont été frappés ces derniers jours à Téhéran et à Qom, ville sainte située au sud de la capitale iranienne, selon des médias locaux.