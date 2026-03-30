Iran : mort confirmée du chef naval des Gardiens de la révolution, coup dur pour Téhéran

L’Iran a confirmé la mort d’Alireza Tangsiri, chef de la branche navale des Gardiens de la révolution, des suites de graves blessures, selon un communiqué relayé par les médias officiels.

Cette disparition intervient quelques jours après une annonce du ministre israélien de la Défense Israel Katz, qui avait affirmé que l’armée israélienne avait mené une opération ciblée ayant permis d’éliminer Tangsiri ainsi que plusieurs responsables du commandement naval iranien.

La confirmation officielle de Téhéran marque une nouvelle escalade dans le conflit opposant l’Iran à Israël et aux États-Unis, déjà engagé dans une phase d’intensification militaire.

Commandant clé des forces navales des Gardiens de la révolution, Alireza Tangsiri jouait un rôle stratégique dans la sécurisation des voies maritimes, notamment dans le golfe Persique et le détroit d’Ormuz, zone cruciale pour le transport mondial de pétrole.

Sa mort pourrait fragiliser temporairement la chaîne de commandement militaire iranienne, tout en renforçant les tensions dans une région déjà hautement instable.

Cet épisode s’inscrit dans une série de frappes ciblées visant des responsables militaires iraniens, alimentant les craintes d’un élargissement du conflit à de nouveaux fronts, notamment maritimes.

Alors que les affrontements se multiplient, cette perte constitue un revers symbolique et stratégique pour Téhéran, susceptible d’entraîner de nouvelles représailles et d’aggraver encore la situation au Moyen-Orient.