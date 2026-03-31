Iran : le régime durcit la répression face aux craintes d’un effondrement économique

Un mois après le début de la guerre avec les États-Unis et Israël, l’Iran intensifie la répression intérieure pour prévenir toute contestation, alors que la situation économique se dégrade fortement.

Selon plusieurs sources et organisations de défense des droits humains, les autorités ont multiplié les arrestations, les exécutions et les déploiements de forces de sécurité dans les rues, afin d’éviter l’émergence de mouvements de protestation.

Le pouvoir redoute particulièrement les conséquences économiques du conflit, qui viennent fragiliser davantage une économie déjà sous pression. Les dirigeants craignent qu’une fois les bombardements terminés, la population exprime plus ouvertement son mécontentement.

Pour maintenir le contrôle, les autorités auraient également renforcé les dispositifs de surveillance et de sécurité, allant jusqu’à mobiliser des civils et des jeunes pour tenir des points de contrôle dans certaines zones.

Malgré ce climat de tension, peu de manifestations d’ampleur ont été observées pour le moment, en raison notamment des avertissements stricts et des risques encourus par les opposants.

Cette stratégie vise à empêcher toute déstabilisation interne, alors que certains dirigeants occidentaux, dont le président américain Donald Trump, avaient évoqué la possibilité d’un affaiblissement du régime.

Toutefois, les autorités iraniennes affichent leur confiance et semblent déterminées à maintenir leur contrôle, malgré les pressions extérieures et les difficultés économiques.

Dans ce contexte, plusieurs observateurs craignent que la période suivant le conflit soit la plus instable, avec un risque accru de tensions internes voire d’affrontements violents.

La situation en Iran reste ainsi marquée par un équilibre fragile entre pression extérieure et contrôle intérieur renforcé.