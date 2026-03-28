Iran : Elon Musk invité surprise d’un échange stratégique entre Trump et Modi

Le patron de Tesla et SpaceX, Elon Musk, a participé à un appel téléphonique entre le président américain Donald Trump et le Premier ministre indien Narendra Modi consacré à la guerre en Iran, selon des informations rapportées par le New York Times.

D’après deux responsables américains cités par le quotidien, cet échange s’est tenu mardi dans un contexte de fortes tensions géopolitiques liées au conflit en cours au Moyen-Orient. La présence d’Elon Musk dans cette discussion de haut niveau intrigue, aucune explication officielle n’ayant été fournie quant à son rôle ou à sa participation active à la conversation.

Ni la Maison Blanche ni les autorités indiennes n’ont précisé si l’homme d’affaires s’était exprimé durant l’appel. Interrogée sur ces révélations, la porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, s’est contentée de souligner que l’échange entre Donald Trump et Narendra Modi avait été « productif » et qu’ils entretenaient des relations solides.

La participation d’un chef d’entreprise à une discussion diplomatique de cette nature reste inhabituelle. Elle soulève des interrogations sur l’influence croissante des acteurs privés, notamment dans les domaines technologiques et stratégiques, au cœur des enjeux internationaux.

Elon Musk, dont les entreprises sont impliquées dans les secteurs spatial, énergétique et des communications, occupe une position singulière à l’intersection des intérêts économiques et géopolitiques. Sa présence dans un échange portant sur un conflit majeur pourrait refléter l’importance croissante de ces industries dans les équilibres de puissance contemporains.

Alors que la guerre en Iran continue de mobiliser les grandes puissances, cet épisode illustre l’évolution des canaux de décision et d’influence. Entre diplomatie traditionnelle et implication d’acteurs privés, les contours des discussions internationales apparaissent de plus en plus élargis et complexes.