Incertitudes persistantes pour les entreprises après l’invalidation des droits de douane de Trump

Les entreprises américaines restent confrontées à une forte incertitude après la décision de la Cour suprême des États-Unis d’invalider des droits de douane imposés par le président Donald Trump en vertu d’une loi sur les pouvoirs économiques d’urgence. Si la décision représente un revers juridique pour l’exécutif, elle ne garantit pas pour autant un allégement durable pour les acteurs économiques.

La Cour a estimé, par six voix contre trois, que la loi invoquée ne donnait pas au président l’autorité d’imposer des taxes sur les importations, une compétence réservée au Congrès. Mais quelques heures après le jugement, Donald Trump a annoncé son intention de recourir à un autre fondement juridique pour instaurer un tarif de 10 % sur toutes les importations pendant 150 jours, et d’examiner d’autres options visant les pays accusés de pratiques commerciales déloyales.

Pour de nombreuses entreprises, l’impact immédiat reste incertain. Depuis l’entrée en vigueur des droits de douane, beaucoup ont relevé leurs prix, réduit leurs marges ou réorganisé leurs chaînes d’approvisionnement afin d’absorber la hausse des coûts. Les économistes soulignent que tout effet positif à court terme pourrait être neutralisé par une période prolongée d’instabilité réglementaire.

La question du remboursement des montants déjà perçus — estimés à plus de 130 milliards de dollars — s’annonce complexe. Les procédures judiciaires nécessaires pourraient durer des années et bénéficier davantage aux grandes sociétés disposant de ressources juridiques importantes. Les consommateurs, eux, ont peu de chances d’être indemnisés.

Dans le commerce de détail et la technologie, les représentants professionnels appellent à une plus grande prévisibilité des politiques commerciales. Les agriculteurs, pénalisés par la hausse du coût des équipements et par la baisse de la demande étrangère, ont également exhorté l’administration à éviter toute nouvelle taxe sur les intrants agricoles.

Certaines industries, notamment celles dépendantes de l’acier et de l’aluminium, ne bénéficieront d’aucun soulagement, la décision ne concernant que les tarifs instaurés sous un cadre juridique spécifique. À l’international, des partenaires commerciaux des États-Unis, en Europe notamment, observent la situation avec prudence, estimant que les tensions commerciales pourraient se poursuivre sous d’autres formes.

En définitive, si la décision de la Cour suprême marque un tournant juridique, elle n’a pas dissipé l’incertitude pesant sur les entreprises américaines, qui se préparent à de nouvelles batailles judiciaires et à d’éventuelles mesures de substitution de la part de l’exécutif.