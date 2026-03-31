Hongrie : Viktor Orban fragilisé, les conservateurs américains s’inquiètent

Le Premier ministre Viktor Orban fait face à l’épreuve électorale la plus difficile de sa carrière, un tournant suivi de près par les conservateurs aux États-Unis.

Au pouvoir depuis 2010, Orban voit aujourd’hui sa domination contestée dans les sondages, où le parti d’opposition Tisza prend l’avantage, porté par une campagne centrée sur la corruption, la baisse du pouvoir d’achat et la hausse des prix alimentaires.

Cette situation inquiète une partie de la droite américaine, qui considère depuis longtemps le dirigeant hongrois comme un modèle politique capable de combiner ligne dure sur l’immigration, souveraineté nationale et succès électoral.

Cependant, les enjeux internes semblent dominer largement la campagne en Hongrie, limitant l’impact des soutiens internationaux, notamment celui de Donald Trump.

Le principal adversaire d’Orban, Peter Magyar, mise sur un discours axé sur les difficultés économiques et les inégalités, cherchant à mobiliser un électorat lassé après plus d’une décennie de pouvoir du Fidesz.

Ce scrutin s’annonce donc comme un test majeur pour Orban, dont l’influence dépasse les frontières de la Hongrie et inspire de nombreux mouvements conservateurs à travers le monde.

Une éventuelle défaite pourrait affaiblir ce modèle politique et rebattre les cartes au sein de la droite internationale.

À l’inverse, une victoire renforcerait la position d’Orban comme figure incontournable du conservatisme européen, malgré les critiques persistantes de ses opposants.

Dans un contexte de tensions économiques et politiques, cette élection pourrait ainsi marquer un tournant pour la Hongrie et pour les équilibres idéologiques en Europe.