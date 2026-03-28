Guerre en Iran : le chancelier allemand Friedrich Merz doute de la stratégie américano-israélienne

Le chancelier allemand Friedrich Merz a exprimé vendredi ses doutes quant à l’efficacité de la stratégie menée par les États-Unis et Israël dans la guerre contre l’Iran, estimant qu’elle pourrait ne pas conduire au résultat escompté. Une prise de position qui illustre les réserves croissantes en Europe face à l’évolution du conflit.

Depuis les frappes lancées le 28 février par les États-Unis et Israël contre l’Iran, les tensions n’ont cessé de s’intensifier. Téhéran a riposté en visant Israël, des bases américaines ainsi que plusieurs États du Golfe, tout en perturbant fortement les exportations de carburant transitant par le détroit d’Ormuz, point névralgique du commerce énergétique mondial.

S’exprimant lors d’une conférence organisée par le quotidien Frankfurter Allgemeine Zeitung, Friedrich Merz a déclaré : « Je ne suis tout simplement pas convaincu que ce qui se passe en ce moment – ce que font Israël et l’Amérique – mènera réellement au succès ». Une déclaration qui marque une distance claire avec la stratégie militaire actuelle.

Les pays européens, dans leur ensemble, se montrent réticents à s’impliquer directement dans le conflit. Cette prudence a suscité l’irritation du président américain Donald Trump, qui reproche à ses alliés leur manque d’engagement face à l’Iran.

Malgré ces divergences, Berlin affirme être prête à jouer un rôle après la fin des hostilités. Le gouvernement allemand se dit disposé à contribuer à la stabilisation de la région, notamment dans le cadre d’efforts internationaux de reconstruction et de sécurité.

L’Allemagne participe déjà à des initiatives diplomatiques visant à désamorcer la crise, que ce soit à travers des discussions avec les États du Golfe ou au sein du G7. Selon Berlin, des tentatives sont en cours pour trouver un terrain d’entente, alors que Washington chercherait également à ouvrir des pistes de dialogue.

Dans un contexte de guerre aux répercussions mondiales, les propos de Friedrich Merz traduisent les incertitudes persistantes sur l’issue du conflit. Entre stratégie militaire contestée et efforts diplomatiques fragiles, la communauté internationale reste divisée sur la marche à suivre pour mettre fin aux hostilités.