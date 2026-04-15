Guerre contre l’Iran : la puissance militaire d’Israël ne suffit pas à sauver Netanyahu politiquement

Plus de six semaines après le début de la guerre contre l’Iran, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu peine à transformer ses succès militaires en victoire politique. Ce conflit, qui devait marquer un tournant décisif contre Téhéran, n’a pour l’instant pas produit les résultats escomptés sur le plan intérieur.

Malgré une puissance de feu considérable, notamment grâce à des frappes aériennes coordonnées avec les États-Unis, Israël n’est pas parvenu à neutraliser ses principaux adversaires. Les forces hostiles ont été affaiblies, mais restent actives sur plusieurs fronts, illustrant les limites d’une stratégie essentiellement militaire.

De son côté, l’Iran apparaît toujours solide et déterminé. Le pays conserve ses capacités nucléaires et a démontré la portée de son arsenal balistique. Par ailleurs, Téhéran continue d’exercer une influence stratégique sur le détroit d’Ormuz, un passage clé pour près d’un cinquième du flux mondial de pétrole.

Malgré l’élimination de certains hauts responsables et les dégâts infligés par les bombardements, l’unité du régime iranien ne semble pas avoir été entamée. Cette résilience complique davantage l’objectif affiché par Israël de parvenir à une solution durable au conflit.

Sur le plan politique, la situation se fragilise pour Benjamin Netanyahu. Sa popularité est en recul, une partie de l’opinion publique remettant en question l’idée d’une victoire claire. Les électeurs, confrontés à une guerre prolongée et aux incertitudes qu’elle engendre, s’interrogent de plus en plus sur la stratégie du gouvernement.

Ce décalage entre succès tactiques et absence de résultats politiques durables souligne les difficultés d’Israël à atteindre ses objectifs dans ce conflit. Il met également en lumière les défis auxquels fait face Netanyahu, alors que la guerre s’enlise sans perspective immédiate de résolution définitive.