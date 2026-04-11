Grève chez Lufthansa : des dizaines de milliers de passagers perturbés en Allemagne

Une grève du personnel de cabine de Lufthansa a fortement perturbé le trafic aérien en Allemagne, affectant des dizaines de milliers de passagers et entraînant l’annulation de centaines de vols.

Le mouvement social, lancé par le syndicat UFO, s’est déroulé sur une journée entière, de minuit à 22 heures, touchant notamment les principaux hubs du groupe à Francfort et Munich. La filiale régionale Lufthansa CityLine a également été concernée, avec des débrayages dans plusieurs aéroports.

Selon l’exploitant aéroportuaire Fraport, environ 580 vols ont été annulés à l’aéroport de Francfort, impactant près de 72 000 passagers sur les 155 000 attendus dans la journée. Ces chiffres incluent l’ensemble des compagnies opérant sur la plateforme, mais illustrent l’ampleur des perturbations.

La direction de Lufthansa a vivement critiqué cette mobilisation, la qualifiant de « totalement disproportionnée ». De son côté, le syndicat défend une escalade jugée nécessaire face à l’impasse des négociations sur les conditions de travail et les salaires.

En contraste, la filiale plus récente du groupe, Lufthansa City Airlines, a conclu son premier accord salarial avec le syndicat Verdi, illustrant des dynamiques sociales divergentes au sein même du groupe aérien.

Ce nouvel épisode de tensions sociales souligne les difficultés persistantes dans le secteur aérien européen, confronté à des revendications salariales accrues dans un contexte de reprise du trafic et de pressions économiques.