L’ancien dirigeant du parti nationaliste irlandais Sinn Féin, Gerry Adams, a comparu lundi devant la Haute Cour de Londres dans le cadre d’un procès civil visant à le tenir responsable d’attentats à la bombe commis par l’Armée républicaine irlandaise (IRA) en Grande-Bretagne.

Les plaignants, liés aux victimes de ces attaques, réclament des dommages et intérêts symboliques ainsi qu’une reconnaissance officielle du rôle de l’IRA dans ces attentats. L’affaire pourrait avoir un impact sur l’héritage politique de Gerry Adams, figure historique du mouvement républicain irlandais.

Adams a toujours nié avoir été membre de l’IRA provisoire, malgré des accusations répétées au fil des décennies, y compris de la part d’anciens membres de l’organisation paramilitaire. Ses avocats affirment qu’aucune preuve crédible ne permet d’établir son implication dans les activités de l’IRA.

Gerry Adams est devenu président du Sinn Féin en 1983, à une époque où le parti était considéré comme la branche politique de l’IRA. Il s’est progressivement imposé comme l’une des figures centrales du mouvement républicain cherchant à mettre fin à la domination britannique en Irlande du Nord.

Par la suite, il a joué un rôle majeur dans le processus de paix qui a abouti à l’Accord du Vendredi saint en 1998, mettant largement fin à trois décennies de conflit sectaire connu sous le nom de « Troubles ». Cette période de violences a fait environ 3 600 morts.

Le procès intervient alors que le Sinn Féin poursuit sa campagne politique en faveur de la réunification de l’Irlande, une question qui reste au cœur du débat politique en Irlande du Nord et en République d’Irlande.