Au moins deux Palestiniens ont été tués dimanche dans une frappe aérienne israélienne dans la bande de Gaza, selon des responsables médicaux locaux. L’attaque s’est produite près de l’université Al-Azhar, dans l’ouest de la ville de Gaza, alors que les deux victimes circulaient en voiture.

Les autorités sanitaires ont indiqué que plusieurs autres personnes avaient également été blessées lors de la frappe. L’identité des deux victimes n’avait pas été immédiatement confirmée au moment de l’annonce. Des images diffusées depuis les lieux montraient des civils transportant un blessé après l’explosion.

Cet incident est considéré comme l’attaque la plus meurtrière dans l’enclave palestinienne depuis le lancement, une semaine plus tôt, de la campagne militaire menée par les États-Unis et Israël contre l’Iran. Les violences à Gaza ont diminué depuis le début de cette offensive régionale, mais plusieurs Palestiniens ont tout de même été tués au cours des derniers jours lors d’opérations israéliennes.

L’armée israélienne n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires concernant cette frappe. Les circonstances exactes de l’attaque et la nature de la cible restent donc incertaines.

Israël et le Hamas sont pourtant liés par un accord de cessez-le-feu entré en vigueur en octobre dernier, négocié avec la médiation des États-Unis. Malgré cet accord, les violences continuent de manière quasi quotidienne dans la bande de Gaza.

Chaque camp accuse régulièrement l’autre de violer les termes de la trêve, tandis que les tensions restent élevées dans l’enclave palestinienne dans un contexte régional marqué par l’escalade militaire entre Israël, les États-Unis et l’Iran.