Face aux tensions à Ormuz, l’UE plaide pour une coalition maritime internationale renforcée

La cheffe de la diplomatie de l’Union européenne Kaja Kallas a estimé lundi que la situation dans le détroit d’Ormuz constituait un argument majeur en faveur de la mise en place d’une coalition internationale renforcée pour assurer la sécurité maritime.

S’exprimant à Bruxelles, Kaja Kallas a souligné que les tensions actuelles dans cette voie stratégique, essentielle au commerce mondial, nécessitaient une réponse collective afin de garantir la stabilité et la liberté de navigation.

Sans détailler les modalités concrètes d’une telle initiative, la responsable européenne a insisté sur l’importance de préserver un passage « libre et sûr » à travers les détroits, conformément au droit international. Elle a également mis en garde contre toute tentative de restreindre ces principes fondamentaux.

Le détroit d’Ormuz, situé entre l’Iran et les pays du Golfe, est au cœur des tensions géopolitiques actuelles, notamment en raison du conflit opposant les États-Unis à l’Iran. Les récentes mesures militaires et les menaces sur le trafic maritime ont accentué les inquiétudes internationales.

L’appel de l’Union européenne intervient alors que plusieurs pays s’interrogent sur les moyens de sécuriser cette zone clé, par laquelle transite une part importante des exportations mondiales de pétrole et de gaz.

Dans ce contexte, Bruxelles souhaite promouvoir une approche multilatérale pour éviter toute escalade et garantir la continuité des échanges, dans une région devenue l’un des principaux points de tension du globe.