Face à la flambée des prix de l’énergie, Modi appelle les Indiens à moins voyager, moins consommer et économiser le carburant

Le Premier ministre indien Narendra Modi a appelé dimanche la population à réduire sa consommation de carburant, limiter les voyages à l’étranger et freiner certaines importations afin de préserver les réserves de change de l’Inde, sous pression en raison de la hausse mondiale des prix de l’énergie.

Dans un discours consacré à la situation économique, Narendra Modi a exhorté les citoyens à adopter plusieurs habitudes mises en place pendant la pandémie de COVID-19, notamment le télétravail et les réunions en ligne. Selon lui, ces pratiques permettraient de diminuer la consommation nationale de carburant.

« Dans la situation actuelle, nous devons accorder une grande importance à la préservation des réserves de change », a déclaré le chef du gouvernement indien, alors que le pays fait face à une facture énergétique de plus en plus lourde.

Narendra Modi a également encouragé les habitants à privilégier les transports en commun, comme le métro, ainsi que le covoiturage lorsque cela est possible. L’Inde est le troisième importateur et consommateur mondial de pétrole, ce qui la rend particulièrement vulnérable aux fluctuations des marchés énergétiques internationaux.

Le Premier ministre a aussi demandé à la population de limiter les achats d’or, une dépense traditionnellement très importante lors des mariages en Inde. Il a recommandé de réduire les voyages non essentiels à l’étranger pendant au moins un an afin d’économiser les devises étrangères.

Dans le même esprit, Narendra Modi a invité les familles à diminuer leur consommation d’huile de cuisson, estimant qu’il s’agissait à la fois d’une mesure bénéfique pour la santé et d’un acte « patriotique ». Il a également appelé les agriculteurs à réduire de moitié leur utilisation d’engrais.

Malgré la flambée mondiale des prix de l’énergie, le gouvernement indien a indiqué fin avril qu’il n’était pas prévu d’augmenter les prix du diesel et de l’essence à la pompe, contrairement à de nombreux autres pays.

Ces déclarations reflètent les inquiétudes croissantes de New Delhi face aux conséquences économiques de la hausse des coûts énergétiques mondiaux, alors que l’Inde cherche à protéger sa croissance tout en évitant une pression excessive sur ses finances extérieures.