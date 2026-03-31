États-Unis : un immigrant mexicain meurt en détention, la pression monte sur l’ICE

Un ressortissant mexicain est décédé en détention aux États-Unis, portant à au moins 14 le nombre de morts enregistrés depuis le début de l’année dans les centres de rétention de l’ICE.

Identifié comme José Guadalupe Ramos, l’homme a été retrouvé inconscient dans sa cellule au centre de détention d’Adelanto, en Californie. Malgré l’intervention des secours et son transfert à l’hôpital, son décès a été constaté peu après.

Ce nouveau cas relance les critiques contre les conditions de détention au sein du système migratoire américain, déjà sous pression en raison de l’augmentation du nombre de personnes retenues.

Le gouvernement mexicain a réagi en dénonçant ces décès répétés et en appelant à une enquête approfondie sur les circonstances de la mort de ses ressortissants.

Cette situation s’inscrit dans un contexte de durcissement de la politique migratoire menée par l’administration du président Donald Trump, marquée par une intensification des expulsions et une hausse du nombre de détenus.

Les défenseurs des droits humains pointent du doigt des conditions de détention jugées insuffisantes, notamment en matière de soins médicaux, et réclament davantage de transparence de la part des autorités.

De son côté, l’ICE affirme suivre les protocoles en vigueur et indique que des examens sont en cours pour déterminer les causes exactes du décès.

Ce nouvel incident pourrait raviver le débat politique sur la gestion de l’immigration aux États-Unis, déjà au cœur des tensions entre Washington et plusieurs pays d’Amérique latine.