États-Unis : la Cour suprême face au droit du sol, l’héritage de 1898 ressurgit

La Cour suprême des États-Unis s’apprête à examiner une affaire majeure concernant le droit du sol, au cœur d’une contestation menée par le président Donald Trump, ravivant un débat constitutionnel vieux de plus d’un siècle.

Au centre de cette bataille judiciaire figure une directive visant à limiter le principe selon lequel toute personne née sur le sol américain obtient automatiquement la citoyenneté, un droit historiquement garanti par le 14e amendement de la Constitution.

L’affaire fait écho à une décision fondatrice rendue en 1898 par la Cour suprême des États-Unis, qui avait confirmé ce principe dans l’arrêt historique lié à Wong Kim Ark, consolidant ainsi le droit du sol comme pilier du droit américain.

Aujourd’hui, cette jurisprudence est directement invoquée par les opposants à la réforme. Norman Wong, arrière-petit-fils de Wong Kim Ark, voit dans cette nouvelle contestation un écho direct des débats de l’époque, soulignant l’importance symbolique et juridique de cette affaire.

Les juges devront déterminer si la directive présidentielle est compatible avec la Constitution, une décision qui pourrait redéfinir en profondeur les règles de la citoyenneté aux États-Unis.

Au-delà de l’aspect juridique, l’affaire s’inscrit dans un contexte politique marqué par des tensions autour de l’immigration, sujet central du débat public américain et enjeu majeur des prochaines échéances électorales.

Quelle que soit l’issue, la décision de la Cour suprême aura des répercussions considérables, tant sur le plan légal que sociétal, en touchant à l’un des fondements historiques de l’identité américaine.