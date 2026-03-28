États-Unis : des milliers de manifestations “No Kings” prévues contre Trump à travers tout le pays

Des rassemblements d’ampleur nationale sont attendus dans des milliers de villes américaines pour protester contre la politique du président Donald Trump, sous le slogan « No Kings » (« Pas de rois »). Cette mobilisation, qui s’annonce comme l’une des plus importantes depuis le début de son mandat, reflète une contestation croissante dans tout le pays.

Selon les organisateurs, plus de 3 200 événements sont prévus dans les 50 États, témoignant d’une mobilisation massive et coordonnée. Particularité de cette vague de protestation : elle ne se limite pas aux grandes métropoles, mais devrait également toucher de nombreuses petites villes et communautés locales.

Le mouvement est alimenté par une réaction négative à plusieurs décisions de l’administration Trump, notamment la guerre en cours contre l’Iran. Les critiques portent aussi plus largement sur la direction politique du pays, certains manifestants dénonçant ce qu’ils perçoivent comme une dérive autoritaire du pouvoir exécutif.

Le slogan « No Kings » symbolise cette opposition, en rejetant toute forme de concentration excessive du pouvoir. Les manifestants entendent défendre les principes démocratiques et exprimer leur inquiétude face à certaines orientations politiques jugées préoccupantes.

Ces rassemblements devraient se dérouler dans un climat de forte tension politique, alors que les divisions s’accentuent au sein de la société américaine. Les autorités locales se préparent à encadrer ces manifestations afin d’éviter tout débordement.

Cette mobilisation nationale pourrait marquer un tournant dans la contestation de la politique de Donald Trump. Par son ampleur et sa diffusion sur l’ensemble du territoire, elle souligne l’intensité du débat politique aux États-Unis dans un contexte international et intérieur particulièrement agité.