Espionnage présumé pour la Chine : Londres convoque l’ambassadeur chinois après une condamnation explosive

Le Royaume-Uni a annoncé la convocation de l’ambassadeur de Chine après la condamnation de deux hommes reconnus coupables d’espionnage au profit de Hong Kong et, selon les autorités britanniques, finalement au bénéfice de Pékin.

Le ministre britannique de la Sécurité, Dan Jarvis, a dénoncé des activités constituant « une atteinte à la souveraineté » du Royaume-Uni. Il a affirmé que ce type d’opérations ne serait « jamais toléré » sur le territoire britannique.

Selon Londres, les deux hommes agissaient pour le compte de la Chine dans le cadre d’activités d’espionnage visant des intérêts britanniques. Les autorités n’ont pas détaillé publiquement l’ensemble des informations concernées, mais cette affaire accentue les tensions déjà importantes entre les deux pays.

Le gouvernement britannique a indiqué que le ministère des Affaires étrangères convoquerait officiellement l’ambassadeur chinois afin de transmettre un message clair sur le caractère « inacceptable » de telles activités au Royaume-Uni.

En réponse, l’ambassade de Chine à Londres a rejeté fermement les accusations. Dans un communiqué, Pékin a dénoncé ce qu’il considère comme une « manœuvre politique » et un abus du système judiciaire britannique.

Les autorités chinoises estiment que cette affaire relève d’une instrumentalisation politique de la justice et ont assuré qu’elles prendraient les mesures nécessaires pour défendre leurs intérêts.

Cette nouvelle crise diplomatique intervient dans un contexte de méfiance croissante entre Londres et Pékin sur les questions de sécurité, d’ingérence et de surveillance, alors que plusieurs pays occidentaux renforcent leurs dispositifs contre les activités d’espionnage attribuées à la Chine.