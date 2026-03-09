Le parti écologiste allemand des Verts est arrivé en tête des élections régionales dans le Bade-Wurtemberg, selon les premières projections, devançant légèrement l’Union chrétienne-démocrate (CDU) du chancelier Friedrich Merz. Ce résultat confirme la solidité électorale des écologistes dans cette région du sud-ouest de l’Allemagne et pourrait prolonger la coalition actuelle entre les deux formations.

D’après les estimations diffusées par la chaîne publique ARD, les Verts recueilleraient environ 30,4 % des voix, contre 29,7 % pour la CDU. L’Alternative pour l’Allemagne (AfD), parti d’extrême droite, se hisserait à la troisième place avec 18,6 % des suffrages, consolidant son statut de principal parti d’opposition au niveau national.

La progression des Verts est largement attribuée à la popularité de leur chef de file, Cem Özdemir, ancien ministre de l’Agriculture. Figure modérée et expérimentée de la vie politique allemande, il a su mobiliser l’électorat au cours de la campagne, face au candidat conservateur Manuel Hagel, âgé de 37 ans.

Initialement distancés dans les sondages, les écologistes ont progressivement rattrapé leur retard dans les dernières semaines précédant le scrutin. Les difficultés économiques rencontrées par le gouvernement fédéral et certaines critiques visant la CDU ont également pesé sur la campagne des conservateurs.

Malgré cette avance des Verts, les résultats devraient conduire à la poursuite de la coalition entre les deux partis, qui gouvernent ensemble le Bade-Wurtemberg depuis plusieurs années.

Ce scrutin confirme par ailleurs la progression durable de l’AfD, qui continue de renforcer sa présence politique en Allemagne, y compris dans des régions traditionnellement moins favorables à l’extrême droite.