Élections à Chypre : une avalanche de candidats annonce un Parlement inédit et potentiellement ingouvernable

À l’approche des élections législatives du 24 mai, Chypre se dirige vers un scrutin historique marqué par un nombre record de candidatures, faisant craindre une fragmentation sans précédent de son paysage politique. Cette situation pourrait profondément redéfinir l’équilibre des forces au sein de la Chambre des représentants.

Pas moins de 753 candidats ont officiellement déposé leur dossier, représentant plus de 15 partis politiques ou se présentant en indépendants, pour briguer les 56 sièges du Parlement. Ce niveau de participation inédit reflète une diversification croissante de l’offre politique sur l’île.

Les observateurs estiment que cette multiplication des candidatures pourrait aboutir à l’une des assemblées les plus fragmentées de l’histoire chypriote. Une telle configuration risquerait d’affaiblir l’influence des trois principaux partis qui soutiennent actuellement le président Nikos Christodoulides.

Le précédent Parlement comptait déjà sept formations politiques représentées, un chiffre élevé pour un pays de cette taille. La nouvelle configuration pourrait aller encore plus loin, compliquant la formation de majorités stables et rendant la gouvernance plus délicate.

Bien que Chypre fonctionne sous un système présidentiel, les résultats de ces élections législatives seront scrutés de près comme un indicateur des dynamiques politiques en vue de la prochaine élection présidentielle prévue en 2028.

Dans ce contexte, le scrutin du 24 mai pourrait marquer un tournant majeur pour la vie politique chypriote, entre montée des indépendants, affaiblissement des partis traditionnels et incertitudes sur la capacité du futur Parlement à fonctionner efficacement.