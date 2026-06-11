Ebola en RDC : la piste d’un cercueil brisé et d’un super-propagateur pour remonter au “patient zéro”

Dans l’est de la République démocratique du Congo, les enquêteurs tentent de reconstituer l’origine d’une flambée d’Ebola en s’appuyant sur un événement précis : un cercueil de pasteur brisé sur une route accidentée, un épisode qui pourrait avoir joué un rôle clé dans la propagation initiale du virus.

Selon des témoignages recueillis sur le terrain, le corps d’un pasteur de 44 ans était transporté depuis la morgue de Bunia vers la ville minière de Mongbwalu lorsqu’un incident s’est produit. Le cercueil, mal arrimé à l’arrière d’un véhicule, aurait été endommagé sur une route en mauvais état, exposant potentiellement des personnes présentes au contact du défunt.

Des proches accompagnaient le transport funéraire, certains étant même assis à l’intérieur du véhicule sur le cercueil, selon les informations recueillies par les journalistes. Les autorités sanitaires soupçonnent désormais que ce moment ait pu constituer l’un des premiers événements de “super-propagation” de l’épidémie.

Les chercheurs estiment que le virus aurait pu circuler discrètement pendant plusieurs mois dans la région minière de Mongbwalu avant d’être identifié. Cette zone, caractérisée par une forte mobilité de population et des infrastructures sanitaires limitées, constitue un terrain propice à la diffusion rapide de maladies infectieuses.

La traque du “patient zéro” s’annonce complexe, les autorités sanitaires cherchant à déterminer si le pasteur ou d’autres contacts proches ont été les premiers vecteurs de la chaîne de transmission. Les enquêteurs examinent également les rassemblements liés aux funérailles, souvent identifiés comme des moments à haut risque de contamination.

Dans un contexte déjà marqué par plusieurs alertes sanitaires, cette enquête met en lumière les difficultés persistantes de la lutte contre Ebola dans l’est du pays. Les autorités sanitaires et les organisations humanitaires renforcent leurs efforts pour contenir la propagation et éviter de nouveaux foyers dans une région où les déplacements et les traditions funéraires compliquent la maîtrise de l’épidémie.