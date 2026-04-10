Détroit d’Ormuz : Trump met en garde l’Iran contre toute taxe sur les pétroliers

Le président américain Donald Trump a averti que l’Iran ne devait pas imposer de frais aux pétroliers transitant par le détroit d’Ormuz, un passage stratégique actuellement au cœur des tensions énergétiques mondiales.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, Donald Trump a réagi à des informations selon lesquelles Téhéran envisagerait de faire payer un droit de passage aux navires traversant cette voie maritime. « Ils ont intérêt à ne pas le faire […] et à arrêter immédiatement s’ils l’ont fait », a-t-il déclaré.

Le détroit d’Ormuz, par lequel transite une part essentielle des exportations mondiales de pétrole et de gaz, est perturbé depuis le début du conflit impliquant l’Iran, entraînant une crise majeure de l’approvisionnement énergétique. Toute restriction supplémentaire pourrait accentuer les tensions sur les marchés.

Selon certaines sources, les autorités iraniennes envisageraient d’imposer des péages, potentiellement en cryptomonnaie, afin de maintenir leur contrôle sur le passage maritime dans le cadre du cessez-le-feu en cours avec les États-Unis.

Cette proposition a été rejetée par plusieurs dirigeants occidentaux, qui refusent de payer pour garantir la liberté de navigation dans une zone considérée comme essentielle au commerce international.

La déclaration de Donald Trump illustre la fermeté de Washington sur ce dossier, alors que les négociations avec Téhéran restent fragiles et que les enjeux économiques sont considérables.

Dans ce contexte, la question du contrôle et de l’accès au détroit d’Ormuz apparaît comme un point central des tensions entre l’Iran et les puissances occidentales, avec des répercussions potentielles sur l’économie mondiale.