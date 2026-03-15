Des individus liés à la Corée du Nord infiltrent des entreprises en Europe en se faisant passer pour des travailleurs à distance, en utilisant l’intelligence artificielle et des outils automatisés pour exécuter leurs tâches, selon plusieurs alertes de spécialistes de la cybersécurité.

Ces faux salariés réussissent à obtenir des postes dans des sociétés technologiques ou de services via des procédures de recrutement en ligne. Une fois embauchés, ils utiliseraient des systèmes d’IA, des chatbots et des scripts automatisés pour accomplir les missions confiées, parfois en occupant simultanément plusieurs emplois dans différentes entreprises.

Cette méthode permettrait de générer des revenus à l’étranger tout en contournant les sanctions internationales visant Pyongyang. Dans certains cas, les chercheurs en cybersécurité craignent également que ces infiltrations puissent faciliter des activités de fraude ou d’espionnage économique.

Les experts soulignent que ces opérations peuvent représenter un risque important pour les entreprises, notamment en matière de fuite de données, d’accès aux systèmes internes ou de compromission des infrastructures numériques.

Face à cette menace, les sociétés européennes sont appelées à renforcer leurs procédures de vérification lors des recrutements à distance et à surveiller de près l’accès aux systèmes informatiques, alors que l’essor du télétravail et des technologies d’intelligence artificielle rend ces infiltrations plus difficiles à détecter.