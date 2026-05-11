Dangote prépare un projet colossal au Kenya : une raffinerie géante pourrait transformer l’Afrique de l’Est

Le milliardaire nigérian Aliko Dangote, considéré comme l’homme le plus riche d’Afrique, envisage de construire une immense raffinerie de pétrole au Kenya, selon une interview accordée au Financial Times et relayée par Reuters.

Le projet porterait sur une raffinerie capable de traiter jusqu’à 650 000 barils de pétrole par jour, une capacité comparable à celle de l’installation géante développée par Dangote au Nigeria. L’investissement total pourrait atteindre entre 15 et 17 milliards de dollars.

Dans l’entretien, Aliko Dangote explique privilégier Mombasa comme emplacement potentiel. Selon lui, la ville dispose d’un port « plus grand et plus profond » que celui de Tanga, autre site envisagé dans les discussions régionales.

Le mois dernier, le président kényan William Ruto avait indiqué que plusieurs pays d’Afrique de l’Est étudiaient la possibilité de construire une raffinerie commune dans le port tanzanien de Tanga, en s’inspirant précisément du modèle industriel développé par Dangote au Nigeria.

Mais le milliardaire nigérian semble désormais pencher en faveur du Kenya. « Les Kenyans consomment davantage. C’est une économie plus importante », a-t-il déclaré au Financial Times. « La balle est dans le camp du président Ruto », a-t-il ajouté, affirmant qu’il suivrait les orientations du chef de l’État kényan.

Aujourd’hui, l’Afrique de l’Est dépend presque entièrement des importations de produits pétroliers raffinés, principalement en provenance du Moyen-Orient. Cette dépendance expose fortement la région aux tensions géopolitiques et aux hausses brutales des prix de l’énergie.

La guerre impliquant Israël, les États-Unis et l’Iran a récemment ravivé ces inquiétudes en perturbant les marchés énergétiques mondiaux et les routes maritimes stratégiques.

Si le projet aboutit, cette future raffinerie pourrait profondément transformer le secteur énergétique régional, réduire la dépendance aux importations et faire du Kenya un acteur clé du raffinage pétrolier en Afrique de l’Est.