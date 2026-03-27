Conflit avec l’Iran : l’Inde se rapproche de la Russie pour sécuriser son énergie

La guerre menée par Donald Trump contre l’Iran bouleverse les équilibres énergétiques mondiaux et pousse l’Inde à se tourner de nouveau vers la Russie pour sécuriser ses approvisionnements.

Selon plusieurs sources, New Delhi et Moscou discutent d’une reprise des échanges de gaz naturel liquéfié (GNL), alors que les perturbations dans le Golfe compliquent l’accès aux ressources énergétiques.

L’Inde, fortement dépendante des importations, cherche à diversifier ses sources d’approvisionnement face à l’instabilité croissante dans la région.

Dans ce contexte, les importations de pétrole brut russe pourraient également augmenter significativement, jusqu’à représenter environ 40 % de l’approvisionnement total du pays.

Cette évolution marque un tournant, alors que les États-Unis avaient, ces dernières années, exercé des pressions sur l’Inde pour qu’elle réduise sa dépendance à l’énergie russe.

New Delhi aurait même sollicité Washington pour une éventuelle levée ou adaptation des sanctions afin de faciliter ces échanges.

Ce rapprochement énergétique illustre le pragmatisme de l’Inde, qui privilégie ses besoins économiques et énergétiques face aux tensions géopolitiques.

Il met également en lumière les limites de la stratégie occidentale visant à isoler la Russie sur le plan énergétique.

Dans un contexte de crise mondiale, les alliances évoluent rapidement, redessinant les équilibres entre grandes puissances.

La guerre au Moyen-Orient apparaît ainsi comme un facteur clé de recomposition des relations internationales.