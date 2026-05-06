Citoyenneté en Nouvelle-Zélande : un test obligatoire dès 2027 pour les migrants

La Nouvelle-Zélande introduira à partir de 2027 un test de citoyenneté obligatoire pour les migrants souhaitant obtenir la nationalité. Cette réforme, annoncée par le ministre de l’Intérieur, marque un tournant dans la politique d’intégration du pays.

Le futur examen portera notamment sur le fonctionnement du gouvernement, les droits de l’homme et les valeurs fondamentales de la société néo-zélandaise. L’objectif affiché est de s’assurer que les nouveaux citoyens disposent des connaissances essentielles sur le pays.

Le test se déroulera en présentiel et sera composé de 20 questions à choix multiples, rédigées en anglais. Pour réussir, les candidats devront répondre correctement à au moins 15 questions.

Cette mesure s’inscrit dans une tendance observée dans plusieurs pays, visant à renforcer les critères d’accès à la citoyenneté et à promouvoir l’intégration civique des nouveaux arrivants.

Les autorités néo-zélandaises n’ont pas précisé si des exemptions seraient prévues pour certaines catégories de migrants, ni les modalités exactes de mise en œuvre du dispositif.

Avec cette réforme, la Nouvelle-Zélande entend encadrer davantage l’accès à la nationalité tout en mettant l’accent sur la connaissance des institutions et des principes fondamentaux du pays.