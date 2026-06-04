Budapest et Kiev trouvent un accord sur les droits des minorités, une avancée clé pour l’adhésion de l’Ukraine à l’UE

La Hongrie et l’Ukraine sont parvenues à un accord important concernant les droits de la minorité hongroise en Ukraine, une étape susceptible de débloquer une partie des discussions sur l’intégration européenne de Kiev, a annoncé mercredi le Premier ministre hongrois Peter Magyar.

Selon ses déclarations, cet accord pourrait permettre l’ouverture du premier chapitre des négociations d’adhésion de l’Ukraine à l’Union européenne. Ce dossier est l’un des points les plus sensibles du processus d’élargissement, la question des minorités nationales étant régulièrement source de tensions entre Budapest et Kiev.

La minorité hongroise en Ukraine, principalement concentrée dans la région de Transcarpatie, constitue depuis plusieurs années un sujet de désaccord entre les deux pays. Budapest réclame des garanties renforcées sur l’usage de la langue hongroise et les droits culturels et éducatifs de cette population.

Dans le même temps, Peter Magyar a précisé, dans une publication sur Facebook, que son gouvernement ne soutenait pas une accélération des négociations d’adhésion de l’Ukraine à l’Union européenne. Cette position illustre une ligne de prudence maintenue par Budapest malgré l’avancée diplomatique annoncée.

Cet accord intervient dans un contexte plus large de discussions complexes autour de l’élargissement de l’UE, alors que plusieurs États membres expriment des réserves sur le rythme et les conditions d’intégration de l’Ukraine.

Pour Kiev, ces négociations représentent un enjeu stratégique majeur, l’adhésion à l’Union européenne étant perçue comme un objectif politique et sécuritaire central depuis le début de la guerre avec la Russie.