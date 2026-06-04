Retour dans l’UE : « cela ne résoudrait pas comme par magie les problèmes du Royaume-Uni », estime le gouvernement britannique

Rejoindre l’Union européenne ne « résoudrait pas comme par magie » les difficultés économiques du Royaume-Uni, même si l’avenir du pays reste profondément lié à l’Europe, a déclaré le ministre britannique du Commerce et des Entreprises, Peter Kyle, dans des propos tenus mercredi.

Cette prise de position intervient alors que certaines figures du Parti travailliste évoquent l’idée d’un éventuel rapprochement, voire d’un retour à terme dans l’Union européenne. Le débat sur la relation future entre le Royaume-Uni et l’Union européenne refait surface dans un contexte de réévaluation des conséquences du Brexit.

Le gouvernement de Keir Starmer, le Premier ministre, s’est engagé à améliorer les relations commerciales avec les principaux partenaires du pays, tout en critiquant régulièrement les effets économiques négatifs liés à la sortie de l’Union européenne. Londres cherche ainsi à renforcer ses échanges sans pour autant remettre en cause le résultat du référendum de 2016.

Selon Peter Kyle, malgré les difficultés actuelles, un retour pur et simple dans l’UE ne constituerait pas une solution miracle. Le ministre insiste sur la nécessité de construire une stratégie économique autonome, tout en reconnaissant que le Royaume-Uni reste structurellement lié à ses voisins européens.

Ces déclarations interviennent alors que le débat politique britannique reste sensible autour de la question européenne, entre volonté de stabiliser les relations commerciales et refus d’un retour en arrière institutionnel.

Le sujet continue de diviser la classe politique et l’opinion publique, alors que le pays cherche encore à définir durablement sa place sur la scène internationale après la sortie de l’UE.