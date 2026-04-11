Avant le scrutin, Babiš affiche son soutien à Orbán en Hongrie

Le Premier ministre tchèque Andrej Babiš a publiquement apporté son soutien au dirigeant hongrois Viktor Orbán à la veille des élections législatives en Hongrie.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, Babiš a estimé qu’Orbán représentait « le meilleur choix » pour assurer la stabilité du pays dans un contexte international incertain. Il a salué son engagement en faveur d’une Europe fondée sur la souveraineté des États et la compétitivité économique.

Ce soutien intervient alors que le scrutin s’annonce particulièrement serré. Selon les sondages, Viktor Orbán, au pouvoir depuis 16 ans, pourrait être mis en difficulté par son ancien allié devenu chef de l’opposition, Peter Magyar.

La prise de position de Babiš illustre le rapprochement entre les deux dirigeants, désormais alliés au sein d’un même courant politique au Parlement européen, défendant une ligne critique vis-à-vis de Bruxelles.

Anciennement perçu comme un dirigeant pro-européen, Andrej Babiš s’est progressivement rapproché des positions d’Orbán, notamment sur les questions de souveraineté nationale et de politique migratoire.

À la veille d’un scrutin décisif, ce soutien renforce la dimension européenne de l’élection hongroise, dont l’issue pourrait influencer les équilibres politiques au sein de l’Union européenne.