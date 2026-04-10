Avant la présidentielle, Washington tente de reprendre pied au Pérou face à l’influence chinoise

Les États-Unis intensifient leurs efforts diplomatiques pour renforcer leurs relations avec le Pérou, à l’approche d’une élection présidentielle incertaine qui pourrait redéfinir les équilibres géopolitiques dans la région.

Cette initiative marque un tournant après plusieurs années durant lesquelles la Chine s’est imposée comme le principal partenaire commercial de Lima, notamment dans les secteurs stratégiques des mines et des infrastructures.

Selon des responsables et des acteurs économiques, Washington cherche désormais à consolider sa présence dans ce pays clé, grand producteur de cuivre et détenteur de ressources critiques essentielles à la transition énergétique.

Le nouvel ambassadeur américain, Bernie Navarro, pilote cette stratégie visant à renforcer la coopération économique, mais aussi les liens en matière de défense et d’accès aux minéraux critiques, dans un contexte de rivalité accrue avec Pékin en Amérique du Sud.

L’élection présidentielle, dont le premier tour doit se tenir dimanche, se caractérise par une forte incertitude, avec plus de 30 candidats en lice et aucun favori clairement identifié. Ce paysage fragmenté pourrait offrir aux États-Unis une opportunité de repositionnement diplomatique.

Les échanges commerciaux entre le Pérou et la Chine dépassent aujourd’hui largement ceux avec les États-Unis, notamment grâce à des projets majeurs comme les infrastructures portuaires et minières financées par Pékin.

Face à cette dynamique, Washington tente de rééquilibrer la relation, en misant sur des partenariats économiques renforcés et une présence stratégique accrue.

L’enjeu dépasse le cadre bilatéral : il s’inscrit dans une compétition plus large entre grandes puissances pour l’accès aux რესources naturelles et l’influence politique en Amérique latine.

Dans ce contexte, le résultat de l’élection pourrait jouer un rôle déterminant dans l’orientation future du Pérou, entre consolidation de ses liens avec la Chine ou rapprochement avec les États-Unis.