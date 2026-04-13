Après la chute d’Orban, Moscou espère maintenir des liens « pragmatiques » avec la Hongrie

Le Kremlin a déclaré lundi vouloir poursuivre des relations « hautement pragmatiques » avec la nouvelle direction politique de la Hongrie, après la défaite électorale de Viktor Orban, longtemps considéré comme un allié clé de Moscou.

Ce changement de pouvoir intervient à la suite de la victoire du chef de l’opposition Peter Magyar, dont le parti de centre-droit a mis fin à 16 années de domination d’Orban. Ce résultat marque un tournant politique majeur dans le pays et suscite des réactions au-delà de ses frontières.

Malgré cette alternance, la Russie a indiqué qu’elle souhaitait préserver ses relations avec Budapest, en mettant l’accent sur une coopération fondée sur des intérêts mutuels plutôt que sur des affinités politiques. Le Kremlin adopte ainsi une posture d’ouverture face aux nouvelles autorités hongroises.

La défaite d’Orban constitue un revers pour Moscou, qui bénéficiait de liens étroits avec son gouvernement, notamment sur les questions énergétiques et diplomatiques. Elle représente également un coup dur pour certains de ses alliés internationaux, dont le président américain Donald Trump.

Reste à savoir quelle orientation prendra désormais la politique étrangère hongroise, alors que la nouvelle majorité pourrait chercher à rééquilibrer ses relations avec l’Union européenne et ses partenaires occidentaux.

Dans ce contexte de recomposition politique en Europe, la volonté affichée par Moscou de maintenir un dialogue pragmatique témoigne des enjeux stratégiques liés à cette transition en Hongrie.