Algérie : un attentat kamikaze à Blida en pleine visite du pape Léon XIV

Un attentat kamikaze a frappé la ville de Blida, à une cinquantaine de kilomètres d’Alger, ce lundi 13 avril, au moment même où Léon XIV était en visite officielle dans la capitale algérienne. Selon les premières informations, deux terroristes se sont fait exploser devant le commissariat central de la ville, provoquant une vive inquiétude dans cette importante agglomération.

Les forces de sécurité ont rapidement réagi. Les deux assaillants ont été tués sur le coup et au moins un policier a été blessé lors de l’attaque. Le bilan exact reste encore incertain, tandis que les autorités n’ont pas immédiatement communiqué davantage de détails sur les circonstances précises de l’attentat.

Cet attentat intervient dans un moment hautement symbolique, en parallèle du déplacement du souverain pontife en Algérie, où il devait notamment prononcer un discours à Alger. La concomitance de ces événements soulève des interrogations sur le message envoyé par les auteurs de cette attaque.

Il s’agit du premier attentat de ce type en Algérie depuis 2012, un fait marquant qui ravive le souvenir de la décennie noire des années 1990, marquée par des violences terroristes ayant fait des dizaines de milliers de victimes. Cette attaque constitue un choc pour le pays, qui cherchait depuis plusieurs années à afficher une image de stabilité et de sécurité.