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Afrique du Sud : Ramaphosa envisagerait de nommer Roelf Meyer envoyé spécial aux États-Unis

15 avril 2026 1 minute de lecture PAR Service actualité internationale
Afrique du Sud : Ramaphosa envisagerait de nommer Roelf Meyer envoyé spécial aux États-Unis
Afrique du Sud : Ramaphosa envisagerait de nommer Roelf Meyer envoyé spécial aux États-Unis

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa envisagerait de nommer le vétéran politique Roelf Meyer comme prochain envoyé spécial auprès des États-Unis, selon des informations rapportées par Bloomberg News.

Cette nomination, si elle se confirme, confierait à Roelf Meyer un rôle clé dans la gestion des relations diplomatiques entre l’Afrique du Sud et Washington, dans un contexte international marqué par des tensions géopolitiques croissantes.

Figure reconnue de la scène politique sud-africaine, Meyer est surtout connu pour son rôle dans les négociations de la fin de l’apartheid, qui ont conduit à la transition démocratique du pays dans les années 1990.

L’information n’a pas été confirmée officiellement par Pretoria, et Reuters indique ne pas avoir pu vérifier de manière indépendante ces éléments à ce stade.

Cette possible nomination intervient alors que l’Afrique du Sud cherche à renforcer ses relations avec les grandes puissances, tout en maintenant une position équilibrée sur la scène internationale.

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