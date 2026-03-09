Les frères de Virginia Giuffre, l’une des principales accusatrices du financier Jeffrey Epstein, se sont rendus pour la première fois dans l’ancien ranch de ce dernier au Nouveau-Mexique afin d’exiger la publication de documents judiciaires non expurgés concernant l’affaire.

Sky Roberts et Daniel Wilson ont participé à un rassemblement organisé près de l’entrée du ranch Zorro, situé à environ 48 kilomètres au sud de Santa Fe. Des centaines de manifestants s’y sont réunis à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes pour demander davantage de transparence sur les accusations d’exploitation sexuelle liées à la propriété.

Virginia Giuffre, qui accusait Epstein et certains de ses associés d’avoir abusé sexuellement de jeunes femmes et de mineures, s’est suicidée en avril dernier. Sa famille estime que de nombreux éléments de l’enquête restent dissimulés au public.

Lors du rassemblement, Sky Roberts a appelé le ministère américain de la Justice à rendre publics les documents complets de l’affaire, notamment les registres des visiteurs du ranch d’Epstein. Selon lui, ces dossiers pourraient révéler l’identité de personnes influentes qui auraient fréquenté la propriété où des abus présumés auraient eu lieu.

« Tous ces noms figurent dans les dossiers et, en ce moment même, le gouvernement les dissimule », a-t-il déclaré devant les manifestants.

Le ranch Zorro, vaste propriété de style hacienda située dans le désert du Nouveau-Mexique, est l’un des lieux associés aux accusations d’exploitation sexuelle visant Jeffrey Epstein et certains de ses proches. L’affaire continue de susciter une forte mobilisation publique, plusieurs associations et familles de victimes réclamant la publication complète des archives liées à l’enquête.