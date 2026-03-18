À La Havane, de nombreux Cubains expriment leur souhait de voir s’ouvrir un dialogue avec les États-Unis, plutôt qu’une confrontation, dans un contexte de tensions croissantes entre les deux pays.

Les déclarations du président américain Donald Trump, mêlant ouverture à la négociation et propos plus offensifs, suscitent à la fois espoir et méfiance parmi la population cubaine. Plusieurs habitants interrogés affirment privilégier une solution diplomatique pour sortir de l’impasse.

Dans les rues de la capitale, certains témoignages traduisent une lassitude face aux tensions persistantes. « Il devrait nous laisser tranquilles », confie une employée de l’État, résumant le sentiment d’une partie de la population confrontée à une situation économique difficile.

La pression s’est accentuée avec la mise en place d’un blocus pétrolier américain, après la capture du président vénézuélien Nicolás Maduro, principal soutien énergétique de Cuba. Cette décision a aggravé les pénuries et renforcé les difficultés quotidiennes sur l’île.

Malgré ce climat tendu, Washington et La Havane ont confirmé être engagés dans des discussions, laissant entrevoir la possibilité d’une issue diplomatique. Toutefois, les déclarations parfois contradictoires du président américain entretiennent le scepticisme.

Entre espoir de normalisation et crainte d’une escalade, les Cubains semblent majoritairement appeler à une désescalade, dans un contexte où les enjeux économiques et politiques restent étroitement liés.