Météo : giboulées et retour de la neige à l’est, éclaircies à l’ouest ce jeudi

Ce jeudi, la France reste sous l’influence d’un temps contrasté, avec une ambiance instable et fraîche sur le nord-est et le centre-est, tandis que l’ouest bénéficie d’un temps plus calme sous l’effet de l’anticyclone. Les giboulées dominent à l’est, parfois accompagnées de neige à basse altitude.

Dès le matin, de belles éclaircies s’imposent sur la moitié ouest, alors que le ciel reste plus chargé ailleurs. Des averses se produisent près des Pyrénées avec de la neige dès 700 mètres. Du nord-est au centre-est, les éclaircies alternent avec des nuages menaçants, apportant des giboulées et parfois de la neige jusqu’en plaine, notamment dans les Ardennes et en Lorraine. Les températures restent basses, proches de 0 à 4°C sur une large moitié nord.

L’après-midi, l’instabilité persiste du nord de la Seine à l’Auvergne-Rhône-Alpes avec de nouvelles averses, parfois neigeuses en montagne. Sur l’ouest, le temps reste plus calme avec quelques nuages et de belles éclaircies. Le soleil domine également autour de la Méditerranée, malgré un mistral et une tramontane soufflant fortement.

En soirée, le temps se calme progressivement sur la majorité du territoire avec un ciel qui se dégage. Les températures chutent rapidement, confirmant une ambiance toujours fraîche pour la saison.