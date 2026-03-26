Paiement : le réseau français CB reprend du terrain face à Visa et Mastercard

Après plusieurs années de recul, le réseau français Cartes bancaires (CB) regagne des parts de marché en France. Selon une étude récente, sa part est remontée à 63,6 % au second semestre 2025, contre 61,4 % en début d’année, marquant un premier rebond depuis 2021 face aux géants américains Visa et Mastercard.

Ce redressement reste toutefois relatif. Depuis 2021, le réseau CB avait perdu près de 26 points de part de marché, passant de près de 90 % à un peu plus de 63 %, sous l’effet notamment de la montée en puissance des acteurs internationaux et des banques en ligne privilégiant leurs solutions.

Le rôle clé du paiement mobile

Plusieurs facteurs expliquent ce regain. Le retour des cartes « cobadgées » associant CB à Visa ou Mastercard dans certains réseaux bancaires, ainsi que l’intégration de CB à Apple Pay, ont contribué à relancer son utilisation.

Dans un contexte de forte croissance du paiement mobile, qui s’impose progressivement dans les habitudes des Français, le réseau CB tente ainsi de reconquérir du terrain. Avec des dizaines de millions de cartes en circulation et des milliards de transactions chaque année, il reste un acteur central du paysage des paiements, mais encore sous pression face à la concurrence internationale.