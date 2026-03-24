La Banque de France affiche un bénéfice net de 8,1 milliards d’euros en 2025 et compense la perte subie en 2024

La Banque de France renoue avec les bénéfices. L’institution a annoncé un résultat net de 8,1 milliards d’euros en 2025, lui permettant d’effacer les lourdes pertes enregistrées un an plus tôt, liées à la période de taux d’intérêt élevés.

Ce redressement repose sur plusieurs facteurs. La baisse des taux directeurs de la Banque centrale européenne a allégé le coût de rémunération des dépôts bancaires, améliorant significativement les revenus monétaires de l’institution. En parallèle, une opération sur ses réserves d’or, profitant de la forte hausse des cours, a généré un gain comptable important.

Une solidité financière renforcée

Grâce à ces résultats, la Banque de France affiche une situation financière jugée solide. Son gouverneur, François Villeroy de Galhau, estime que l’institution dispose des ressources nécessaires pour faire face à d’éventuels chocs économiques ou monétaires.

Avec une situation nette de 283 milliards d’euros, la banque centrale française entend démontrer sa capacité de résilience dans un contexte économique encore incertain. Ces résultats marquent également la fin de mandat de son gouverneur, en poste depuis plus d’une décennie, qui doit quitter ses fonctions en juin.