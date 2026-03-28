EDF et TotalEnergies s’allient pour un contrat nucléaire de long terme

EDF et TotalEnergies ont conclu un accord stratégique de fourniture d’électricité nucléaire sur douze ans, à partir de 2028. Ce contrat vise à sécuriser l’alimentation énergétique des sites français de raffinage et de chimie du groupe TotalEnergies, grands consommateurs d’électricité.

L’accord prévoit qu’EDF fournisse une part de la production de son parc nucléaire, couvrant environ 60 % des besoins électriques des installations concernées, soit près de 400 mégawatts. Cette énergie bas-carbone doit offrir une meilleure visibilité sur les coûts et garantir la stabilité des approvisionnements.

Un levier pour la compétitivité industrielle

Ce type de contrat à long terme permet à EDF de sécuriser ses revenus dans un contexte d’investissements massifs pour relancer la filière nucléaire. Il répond également à l’objectif de l’État de soutenir la compétitivité des industriels français face à la volatilité des prix de l’énergie.

Pour TotalEnergies, cet accord s’inscrit dans une stratégie visant à réduire l’empreinte carbone de ses activités tout en assurant la pérennité de ses sites en France. Il illustre plus largement le rôle croissant du nucléaire dans la transition énergétique et la souveraineté industrielle.