Marche du « Comité du 9-Mai » : tensions et gardes à vue au cœur de la capitale

Samedi, le tribunal administratif de Paris a confirmé l’interdiction de la marche du collectif d’ultradroite « Comité du 9-Mai », annoncée dans la capitale. Sur le papier, le message était clair. Dans la rue, l’après-midi a pris une autre tournure : 97 personnes issues de l’ultradroite et de l’ultragauche ont été interpellées, dont 46 placées en garde à vue, selon un bilan communiqué en début de soirée par la préfecture de police. Les motifs visés tournent autour de la « participation à un groupement en vue de commettre des violences » et du « port d’armes prohibées », avec, dans les saisies, des matraques télescopiques ou encore des couteaux. Le compteur, lui, a grimpé au fil des heures: un premier point faisait état de neuf gardes à vue avant d’être revu à la hausse dans la soirée.

République, Pyramides, Saint-Michel… une ville sous contrôles

République, Pyramides, Saint-Michel, Montparnasse : autant de carrefours où les forces de l’ordre ont concentré contrôles et interventions, dans le cadre de l’arrêté interdisant la marche mais aussi d’un contre-rassemblement antifasciste annoncé sous le slogan « Pas de Nazis dans Paris ». Des regroupements ont été signalés et dispersés, tandis que les policiers restaient mobilisés en soirée pour éviter l’étincelle entre camps antagonistes, cette petite flamme qui, à Paris, peut vite lécher tout un quartier. La préfecture de police a rappelé sa ligne : « Si les manifestants doivent pouvoir se rassembler en toute sécurité, les arrêtés d’interdiction doivent être respectés », avec l’objectif affiché d’empêcher « d’éventuelles confrontations ». Le « Comité du 9-Mai » voulait, comme les années précédentes, rendre hommage à Sébastien Deyzieu, militant d’extrême droite mort le 9 mai 1994 à Paris, un rendez-vous désormais enfermé dans une logique de maintien de l’ordre où chaque initiative appelle sa riposte et où la capitale, une fois encore, retient son souffle pour la suite.