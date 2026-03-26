“Shy Girl” retiré : un roman à succès soupçonné d’avoir été écrit par IA

Le succès fulgurant de Shy Girl s’est brusquement interrompu. Ce roman d’horreur signé Mia Ballard, qui devait s’imposer comme l’un des titres marquants de l’année, a été retiré de la vente et ne paraîtra finalement pas aux États-Unis. En cause : de sérieux soupçons d’utilisation d’intelligence artificielle dans sa rédaction, révélés notamment par une enquête du New York Times.

Une ascension rapide… puis une chute brutale

D’abord autoédité en février 2025, Shy Girl avait rapidement attiré l’attention avant d’être repris par Hachette Book Group pour une diffusion plus large. Publié au Royaume-Uni en novembre 2025, le roman raconte l’histoire sombre d’une femme manipulée puis séquestrée par un homme rencontré en ligne, dans une intrigue mêlant domination et violence psychologique.

Mais l’enthousiasme initial a laissé place au doute. Sur les réseaux et plateformes comme Goodreads ou Reddit, des lecteurs ont pointé des incohérences stylistiques, des répétitions et des formulations jugées typiques de textes générés par IA. Une controverse amplifiée jusqu’à déclencher un examen interne chez l’éditeur. Résultat : la publication américaine a été annulée et la distribution britannique stoppée.

Dans une déclaration relayée par le New York Times, Hachette justifie sa décision en affirmant vouloir « protéger l’expression créative originale et l’art du récit ». Une prise de position forte, inédite à ce niveau dans l’édition traditionnelle.

Une affaire révélatrice des tensions autour de l’IA

Face aux accusations, Mia Ballard conteste toute implication directe. Elle explique au New York Times qu’une personne ayant travaillé sur une version antérieure autoéditée aurait utilisé des outils d’intelligence artificielle sans qu’elle en soit pleinement responsable. « Cette controverse a changé ma vie (…) mon nom est ruiné pour quelque chose que je n’ai pas fait personnellement », affirme-t-elle, évoquant un impact lourd sur sa santé mentale et envisageant des poursuites.

L’affaire met en lumière un malaise grandissant dans le monde de l’édition. Si les contenus générés par IA prolifèrent déjà en autoédition, ce cas marque un tournant : c’est la première fois qu’un grand éditeur retire un livre pour ce motif. Selon des données NielsenIQ BookData citées dans la presse, le roman s’était déjà écoulé à environ 1 800 exemplaires imprimés au Royaume-Uni avant son retrait.

Dans ce contexte, la profession tente de s’adapter. De nouvelles certifications comme « Human Authored », lancée au Royaume-Uni selon plusieurs sources sectorielles, visent à garantir l’origine humaine des œuvres. Mais la question demeure entière : comment prouver aujourd’hui, de manière fiable, qu’un texte est bien le fruit d’un auteur… et non d’un algorithme ?