L’impact de la vitamine B12 sur les fonctions cérébrales chez les personnes âgées

Une récente étude menée par l’Université de Californie à San Francisco (UCSF) suggère que des taux considérés comme « normaux » de vitamine B12 pourraient ne pas être suffisants pour prévenir le déclin cognitif chez les personnes âgées.

L’étude a été réalisée sur un échantillon de 231 individus en bonne santé, ayant en moyenne 71 ans.

Bien que leur taux de vitamine B12 atteigne 414,8 picomoles par litre, soit bien au-dessus du seuil minimal recommandé aux États-Unis (148 picomoles/litre), les participants présentant une concentration plus faible de B12 actif ont montré un ralentissement des capacités de traitement cognitif et visuel. De plus, des altérations de la substance blanche du cerveau, essentielle à la communication entre les différentes régions cérébrales, ont été observées, ce qui pourrait favoriser le déclin cognitif, la démence ou encore les AVC.

Dirigée par le Dr Ari J. Green, l’équipe de recherche souligne que ces résultats remettent en question les recommandations actuelles en matière de vitamine B12 et mettent en évidence la nécessité d’une révision des apports conseillés.

D’après le Dr Green, les études antérieures ayant défini les niveaux adéquats de vitamine B12 pourraient ne pas avoir pris en compte certains effets subtils sur les fonctions cognitives, même en l’absence de symptômes visibles.

Il estime également qu’une redéfinition de la carence en vitamine B12, incluant des marqueurs biologiques fonctionnels, permettrait une détection plus précoce du déclin cognitif et contribuerait à sa prévention.

Ces conclusions soulignent l’importance d’une réévaluation des recommandations nutritionnelles concernant la vitamine B12, notamment pour les seniors, afin de préserver la santé cérébrale et de limiter les risques de troubles cognitifs.