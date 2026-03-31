Un élu calédonien condamné à cinq ans d’inéligibilité pour l’agression sexuelle d’une hôtesse de l’air

Un responsable politique de Nouvelle-Calédonie, Jean Creugnet, a été condamné par le tribunal correctionnel de Nouméa pour des gestes à caractère sexuel commis à bord d’un avion en 2023 sur une hôtesse de l’air. La justice a prononcé à son encontre une peine de six mois de prison avec sursis, assortie de cinq ans d’inéligibilité.

Les faits se sont déroulés lors d’un trajet entre Nouméa et Singapour, alors que l’élu participait à un déplacement officiel. Selon plusieurs témoignages, il aurait adopté un comportement inapproprié envers une hôtesse de l’air, dans un contexte d’alcoolisation importante. La victime, absente à l’audience, reste fortement marquée par l’épisode.

Une défense fragilisée face aux témoignages

Le prévenu a contesté toute intention déplacée, évoquant une perte de mémoire liée à sa consommation d’alcool. Une version remise en cause par les experts et les témoins, qui décrivent au contraire des gestes explicites et répétés. Le tribunal a estimé que ces éléments caractérisaient une agression à caractère sexuel.

La décision judiciaire s’accompagne également d’une inscription au fichier des auteurs d’infractions sexuelles. L’affaire a relancé le débat sur l’exemplarité attendue des responsables publics, d’autant que l’intéressé n’avait pas officiellement renoncé à ses fonctions avant le jugement.