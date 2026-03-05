Nouvelle couronne pour Clair Obscur : Expedition 33. Le RPG du studio montpelliérain Sandfall Interactive a remporté, ce jeudi 5 mars 2026, le Pégase du meilleur jeu vidéo de l’année lors de la 7e édition de la cérémonie organisée à La Cigale, à Paris, d’après l’AFP. Un trophée français qui s’ajoute à un palmarès déjà impressionnant pour un titre inspiré du Paris de la Belle Époque.

Un quatuor de trophées à La Cigale

En plus de la récompense reine, Clair Obscur : Expedition 33 a aussi été distingué en “Excellence visuelle”, “Excellence narrative” et “Meilleur univers sonore”, selon l’AFP. Sur scène, Tom Guillermin, l’un des cofondateurs du studio, a salué “un immense honneur” en expliquant que le jeu avait trouvé “à la fois son public et sa place dans l’industrie”. L’équipe a également mis en avant la collaboration avec huit animateurs sud-coréens invités pour l’occasion.

Cette consécration prolonge une dynamique internationale déjà enclenchée : le jeu avait été sacré meilleur jeu aux Game Awards à Los Angeles en décembre. Clair Obscur est devenu le jeu le plus récompensé de l’histoire avec 436 prix.

Un succès “French touch” porté par une petite équipe

Le triomphe frappe aussi par l’échelle du projet. Clair Obscur : Expedition 33 a été développé en grande partie par une équipe d’une trentaine de personnes, une taille modeste face aux mastodontes du secteur, selon l’AFP. Le jeu est publié par l’éditeur britannique Kepler Interactive, ce qui n’a pas empêché la production française d’imposer sa patte dans plusieurs catégories majeures.

En recevant le trophée de “l’excellence narrative”, Guillaume Broche, directeur du jeu, a défendu une spécificité hexagonale : “On a ce petit truc en plus en France, dans les histoires qui parlent de thèmes pas forcément évidents à aborder mais qui le font avec beaucoup de justesse et de sincérité”, des propos cités par l’AFP. Un signal fort pour une industrie française traversant une période contrastée, entre succès critiques et difficultés économiques chez certains acteurs historiques.