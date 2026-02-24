Fin de règne chez Xbox : l’ère Phil Spencer s’achève, l’IA prend les commandes

C’est un tournant pour Microsoft et sa branche gaming Xbox. Après 40 ans dans l’entreprise et 12 années à la tête de Xbox, Phil Spencer a annoncé son départ immédiat. Dans la foulée, Sarah Bond, longtemps présentée comme son héritière naturelle, a quitté l’entreprise.

À la surprise générale, c’est Asha Sharma, issue de la division IA de Microsoft, qui prend la direction de Xbox. Un choix qui envoie un signal clair : le futur ne sera pas une simple continuité.

La fin d’une stratégie centrée sur l’écosystème gaming

Le départ de Phil Spencer marque la clôture d’un cycle. Sous sa direction, Xbox a profondément évolué. Si la marque a été distancée par PlayStation 5 et sa génération précédente en termes de ventes de consoles, elle a opéré un virage stratégique vers les services. Lancement et expansion du Xbox Game Pass, généralisation du cloud gaming, développement du Play Anywhere, rétrocompatibilité massive : Spencer a transformé Xbox en écosystème multi-supports, bien au-delà de la simple console.

Il est aussi l’architecte des grandes acquisitions, notamment celles de ZeniMax et de Activision Blizzard pour 69 milliards de dollars. Xbox est ainsi devenu un poids lourd éditorial, davantage éditeur mondial que simple constructeur de consoles. Mais cette stratégie a divisé. L’ouverture progressive des licences historiques comme Halo, Forza ou Sea of Thieves à d’autres plateformes, y compris Nintendo Switch, a brouillé l’identité de marque. Pour certains joueurs, Xbox a perdu son exclusivité et son ADN.

Une patronne venue de l’IA pour redéfinir le jeu

L’arrivée d’Asha Sharma marque un changement culturel profond. Contrairement à ses prédécesseurs, elle ne vient pas du monde du jeu vidéo, mais des plateformes technologiques et de l’intelligence artificielle.

Son premier message est clair : priorité à l’écosystème plutôt qu’à la machine. Une déclaration qui relance les interrogations sur l’avenir des consoles Xbox. Si un nouveau modèle était en préparation sous l’ère précédente, la stratégie pourrait désormais s’orienter vers une plateforme globale de divertissement interactif, centrée sur le cloud, les services et l’IA.

L’intelligence artificielle devrait irriguer tous les niveaux : aide à la création pour les studios, personnalisation des expériences, assistance en jeu. Sharma insiste sur un usage destiné à soutenir la créativité humaine, non à la remplacer.

Vers un Xbox sans console ?

Le défi est immense. Xbox fête ses 25 ans cette année, dans un contexte où la concurrence de Sony et Nintendo reste forte. Microsoft semble vouloir aller plus loin dans sa transformation : faire de Xbox un pilier technologique intégré, rentable, transversal. Moins une boîte à fabriquer des consoles, davantage une infrastructure mondiale de jeux et de contenus.

La question reste ouverte : les joueurs sont-ils prêts à voir Xbox devenir avant tout une plateforme alimentée par l’IA et le cloud ? Le pari est audacieux. Il pourrait repositionner la marque en leader technologique… ou l’éloigner définitivement de son cœur historique. Le séisme du week-end n’est peut-être que le début d’une recomposition bien plus large de l’industrie vidéoludique.