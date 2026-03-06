Une petite fille demande à Macron « d’enlever la guerre », car il a « trop ouvert sa bouche ». Le président lui répond sur Instagram

Le président de la République, Emmanuel Macron, a répondu jeudi soir sur son compte Instagram à un message vocal envoyé par une jeune internaute prénommée Fatima. Comme il le fait régulièrement sur les réseaux sociaux, le chef de l’État a choisi de réagir directement aux questions que lui adressent les citoyens. Dans ce cas précis, c’est l’inquiétude d’une petite fille face au risque de guerre qui a retenu son attention.

Dans son message, Fatima interpelle le président avec franchise et lui demande s’il peut « enlever la guerre ». Emmanuel Macron lui répond dans un long message vocal, à la fois pour la rassurer et pour expliquer la situation internationale.

Voici l’intégralité de l’échange :

Fatima : Bonjour Monsieur Macron, j’espère que vous allez bien.

Est-ce que vous pouvez enlever la guerre, s’il vous plaît ? Parce que vous avez trop ouvert votre bouche, je trouve. Et, en fait, j’ai pas fini de vivre. Et j’ai pas envie qu’il y ait la guerre.

Emmanuel Macron : Bonjour, Fatima. Je voulais vous répondre. C’est Emmanuel Macron. Et je voulais en même temps répondre à tous ceux qui m’ont envoyé des vocaux sur Instagram.

Alors, je comprends très bien et j’entends votre inquiétude. Mais je voulais être très clair : vous n’allez pas faire la guerre du tout.

Et vous allez continuer de vivre, de peut-être passer votre brevet ou votre baccalauréat, d’apprendre, de sortir, de vivre librement, de construire votre avenir.

Et c’est tout ce que je vous souhaite dans notre beau pays.

Qu’est-ce qui se passe ?

Les États-Unis et Israël ont lancé des opérations militaires en Iran, parce que l’Iran avait pris des décisions très dangereuses pour tout le monde.

Elle développait des armes nucléaires, elle avait des armes qu’on appelle balistiques, elle déstabilisait la région et elle avait massacré son peuple.

Et en représailles des frappes que les États-Unis et Israël ont lancées, l’Iran frappe toute la région.

Alors la France, elle ne fait pas partie de cette guerre.

Nous, on n’est pas au combat et on ne va pas s’engager dans cette guerre.

Mais qu’est-ce qu’on fait ?

D’abord, on protège les nôtres.

On a plusieurs centaines de milliers de nos compatriotes qui sont là-bas.

Tous ceux qui veulent revenir, on les aide à revenir en paix et en sécurité.

Ensuite, on a des amis, des alliés qui sont frappés par l’Iran : les Émirats arabes unis, le Qatar, le Koweït, la Jordanie.

Et là, on les aide, comme un partenaire de confiance, à se protéger, à intercepter les drones, intercepter les missiles.

Et puis enfin, cette guerre est en train de bloquer une grande partie du commerce mondial, de bloquer du pétrole, du gaz.

Donc elle est en train d’augmenter le coût de la vie dans beaucoup d’économies, de créer de l’instabilité.

Et donc là, de manière tout à fait pacifique, on est en train de se mobiliser pour essayer de sécuriser le trafic maritime, faire que les bateaux, les tankers puissent sortir.

Puis je dirais enfin qu’il y a un tout dernier sujet : le Liban, qui est en même temps aujourd’hui touché, très déstabilisé.

On les aide à retrouver la paix, la légitimité, la souveraineté, le calme, alors qu’ils sont aujourd’hui bousculés par cette situation.

Voilà, c’est très compliqué ce qui se passe dans la région.

Mais la France, elle ne fait pas la guerre dans cette région.

Elle protège les Françaises et les Français, ses alliés.

Et elle est aux côtés du Liban et de sa souveraineté, de son intégrité territoriale, ni plus ni moins.

Donc je voulais vous rassurer et vous dire qu’on va continuer de faire ça.

Je continuerai d’expliquer ce qu’on fait.

Et on essaiera d’être les plus raisonnables et pacifiques possibles, parce que c’est le rôle de la France.

Merci beaucoup, Fatima, et bonne soirée. »