4 mars 2026 1 minute de lecture PAR Radouan Kourak
Macron demande à Netanyahou de renoncer à une offensive terrestre au Liban

Emmanuel Macron a appelé le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à « s’abstenir d’une offensive terrestre » au Liban et à « préserver l’intégrité territoriale » du pays, alors que les tensions régionales s’intensifient. Le chef de l’État français a indiqué s’être entretenu avec le dirigeant israélien dans un contexte de frappes aériennes menées par Israël contre des positions du Hezbollah au Liban.

Dans le même temps, Emmanuel Macron a également échangé avec le président libanais Joseph Aoun et le Premier ministre Nawaf Salam. Le président français a affirmé avoir rappelé « la nécessité que le Hezbollah cesse immédiatement ses attaques contre Israël et au-delà », soulignant les risques d’une escalade militaire dans la région.

Face à l’aggravation de la situation humanitaire dans le sud du Liban, Paris affirme vouloir agir rapidement. Emmanuel Macron a annoncé que la France prendrait « des initiatives immédiates » pour soutenir les populations libanaises déplacées par les combats, alors que le conflit au Moyen-Orient menace désormais de s’étendre davantage.

