Hongrie : Viktor Orbán reconnaît une défaite douloureuse, un séisme politique après seize ans de pouvoir

Le premier ministre hongrois Viktor Orbán a reconnu ce dimanche une défaite qu’il a lui-même qualifiée de « douloureuse », au terme d’un scrutin législatif historique qui met fin à 16 années de domination du Fidesz sur la vie politique hongroise. Le chef du gouvernement a félicité par téléphone son principal rival, Péter Magyar, leader du parti d’opposition Tisza.

Un revers pour le chef du Fidesz

Longtemps considéré comme l’homme fort de la Hongrie et l’une des principales figures de la droite national-conservatrice en Europe, Viktor Orbán semblait affronter cette fois la contestation la plus sérieuse depuis son retour au pouvoir en 2010. Les premiers résultats officiels publiés dimanche soir ont montré une nette avance de Tisza, au point de confirmer une alternance qui paraissait encore improbable il y a quelques mois.

Une participation record, signe d’un scrutin de rupture

L’un des faits marquants de l’élection a été la mobilisation des électeurs. La participation dépassait 77% en fin de journée, un niveau présenté comme un record dans la Hongrie post-communiste. Cette forte affluence a confirmé l’intensité politique du scrutin, perçu comme un référendum sur la longévité d’Orbán, sur l’état des institutions hongroises et sur l’orientation future du pays entre poursuite de la ligne souverainiste actuelle et rapprochement avec le cœur politique de l’Union européenne.

Péter Magyar, l’ancien du système devenu visage du changement

Péter Magyar n’est pas un opposant issu de la marge. Ancien proche de l’appareil du pouvoir, il a construit sa campagne sur une promesse de rupture avec les méthodes de gouvernement du Fidesz, en mettant en avant la lutte contre la corruption, le rétablissement de contre-pouvoirs plus solides et une relation plus apaisée avec Bruxelles. Son parti, Tisza, déjà remarqué lors des élections européennes de 2024, s’est imposé en quelques mois comme le principal véhicule du vote anti-Orbán.

Pendant la campagne, le camp Orbán a tenté de présenter le scrutin comme un choix entre « guerre ou paix », en accusant son adversaire de vouloir entraîner davantage la Hongrie dans le conflit provoqué par l’invasion russe de l’Ukraine. Péter Magyar a rejeté ces accusations et a au contraire défendu l’idée d’un recentrage occidental du pays. La confrontation a ainsi dépassé les seules questions de politique intérieure pour devenir un test sur la place future de la Hongrie en Europe.

Des conséquences au-delà des frontières hongroises

La défaite de Viktor Orbán va avoir des répercussions bien au-delà de Budapest. Depuis des années, le dirigeant hongrois s’était imposé comme l’un des principaux opposants internes à plusieurs orientations de l’Union européenne, notamment sur l’État de droit, l’aide à l’Ukraine et les relations avec Moscou. Un changement de majorité pourra faciliter le déblocage de dossiers européens jusque-là freinés par Budapest, tout en privant le Kremlin d’un allié de poids au sein de l’UE.