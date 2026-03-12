Le ministre français des affaires étrangères s’est rendu jeudi à Bangui, marquant la première visite d’un chef de la diplomatie française en République centrafricaine depuis sept ans. Ce déplacement intervient dans un contexte de relations tendues entre Paris et Bangui ces dernières années.

Au programme de cette visite figure notamment une rencontre avec le président centrafricain Faustin-Archange Touadéra. Les échanges doivent porter sur la coopération entre les deux pays ainsi que sur la situation politique et sécuritaire dans ce pays d’Afrique centrale.

Un dialogue relancé après plusieurs années de tensions

Les relations entre la France et la Centrafrique se sont progressivement détériorées depuis plusieurs années, notamment après le rapprochement de Bangui avec la Russie sur les plans militaire et politique. Cette évolution a modifié les équilibres diplomatiques dans la région.

Dans ce contexte, la visite du ministre français vise à maintenir un dialogue avec les autorités centrafricaines et à tenter de relancer les relations bilatérales. Paris souhaite également réaffirmer son intérêt pour la stabilité du pays et pour la situation sécuritaire dans cette région stratégique d’Afrique centrale.