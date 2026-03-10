Un concours de beauté de chameaux organisé à Al Musanaa, dans le sultanat d’Oman, a été marqué par un scandale inattendu. Vingt chameaux ont été disqualifiés après la découverte d’interventions esthétiques destinées à modifier leur apparence.

Les autorités du concours ont indiqué que certains animaux avaient reçu des injections de botox et d’autres produits de comblement. Ces pratiques visaient à améliorer artificiellement certains critères physiques pris en compte par le jury, notamment la forme du visage et l’apparence des bosses.

Les concours de beauté de chameaux sont jugés selon plusieurs caractéristiques morphologiques précises, parmi lesquelles la couleur du pelage, la forme du cou, la tête et l’aspect des bosses. Ces critères peuvent déterminer la valeur et la réputation d’un animal ainsi que celle de son éleveur.

Des modifications esthétiques détectées lors d’examens vétérinaires

Certaines injections concernaient de l’acide hyaluronique appliqué au niveau du visage et des bosses des animaux. L’objectif était de donner aux chameaux une silhouette jugée plus harmonieuse, notamment en accentuant l’aspect arrondi des bosses.

D’autres pratiques auraient également été identifiées lors des contrôles. Certains animaux auraient reçu des traitements hormonaux destinés à renforcer leur musculature et à modifier leur apparence physique.

Les irrégularités ont été découvertes lors d’inspections vétérinaires menées après que les responsables du concours ont constaté que certains chameaux présentaient des caractéristiques inhabituelles ou manifestement modifiées. Les examens ont alors permis de détecter ces interventions esthétiques.

Les organisateurs ont qualifié ces pratiques d’« actes de falsification et de tromperie dans l’embellissement des chameaux ». Dans un communiqué officiel, ils ont indiqué que toute personne reconnue coupable de triche pourrait faire l’objet de sanctions.

Des compétitions au cœur d’enjeux économiques importants

Dans plusieurs pays du Golfe, les concours de beauté de chameaux ne relèvent pas seulement du folklore ou de la tradition. Ces événements représentent des compétitions prestigieuses qui attirent des éleveurs venus de toute la région.

La victoire d’un chameau peut entraîner des gains financiers importants pour son propriétaire et accroître la valeur de l’animal ainsi que la réputation de l’élevage auquel il appartient. C’est précisément cet enjeu économique qui explique la pression pouvant entourer certaines compétitions.

Les concours de beauté de chameaux peuvent distribuer des récompenses atteignant plusieurs millions de dollars lors des festivals les plus importants organisés dans la péninsule Arabique.

Des scandales similaires lors de précédentes éditions

L’affaire révélée à Oman n’est pas un cas isolé. Les concours de beauté de chameaux ont déjà été confrontés à plusieurs scandales liés à des tentatives de triche.

En 2021, 43 chameaux avaient été disqualifiés après que des examens aux rayons X ont révélé des injections de botox ou d’autres interventions esthétiques destinées à modifier leur apparence. Trois ans plus tôt, en 2018, 14 animaux avaient déjà été exclus pour des raisons similaires.

Face à ces incidents répétés, les organisateurs de ces concours ont renforcé les contrôles vétérinaires et les inspections destinées à détecter toute modification artificielle de l’apparence des animaux. Ces mesures visent à préserver l’intégrité de ces compétitions qui, au-delà de leur dimension culturelle, représentent aujourd’hui un secteur économique important dans plusieurs pays du Golfe.